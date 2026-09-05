Skandal in England! Spieler greift jungem Fan an die Gurgel

Maximilian Lotz 05.09.2026 • 20:47 Uhr Skandalöse Szenen in der zweiten englischen Liga. Cardiff-Profi Krystian Bielik lässt sich von einem jungen Fan provozieren und verliert offenbar die Nerven.

Die Championship-Partie zwischen dem FC Portsmouth und Cardiff City (2:0) ist von einem skandalösen Vorfall überschattet worden.

Wie TV-Aufnahmen zeigen, griff Cardiff-Profi Krystian Bielik einem jungen Zuschauer in der ersten Reihe mit der rechten Hand an die Gurgel, nachdem dieser einen gefangenen Ball nicht sofort hergegeben und stattdessen in andere Richtung geworfen hatte. Der Fan wehrte sich und schlug Bielik mutmaßlich ins Gesicht, was auf den TV-Bildern nur etwas verdeckt zu erkennen ist.

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Anschließend warf ein anderer Zuschauer laut BBC dem Cardiff-Spieler Perry Ng einen Ball an den Kopf, woraufhin sich weitere Zuschauer und Spieler beider Mannschaften in die Auseinandersetzung einschalteten. Schiedsrichter Benjamin Speedie unterbrach die Partie in der 72. Minute für mehrere Minuten.

Skandal könnte ein Nachspiel haben

Während die betroffenen Zuschauer dann von Sicherheitspersonal aus dem Block geführt wurden, kam Bielik zunächst ungeschoren davon.

Doch dem 28-Jährigen, der in der Jugend für den FC Arsenal spielte und zwei Spiele für die Profis bestritt, könnte noch ein Nachspiel drohen, sollte der englische Verband FA anhand der TV-Bilder nachträglich Ermittlungen einleiten.

Auf der Pressekonferenz äußerten sich auch beide Trainer zu dem Vorfall. Die genauen Hintergründe waren zu dem Zeitpunkt aber wohl noch nicht klar. „Der Schiedsrichter sagte, als Krystian den Ball holen wollte, kam es zu einem kleinen Tumult und einer der Fans schlug ihn“, berichtete Pompey-Coach John Mousinho.

„Wir wollen im Fratton Park eine wirklich schwierige Atmosphäre schaffen, das ist uns in den letzten Jahren erfolgreich gelungen. Manchmal geht es zu weit, das verstehe ich, aber ich glaube nicht, dass es so weit gehen muss“, ergänzte der Coach und bat bei Cardiff anschließend sogar um Entschuldigung.

Cardiff-Coach: „Spieler sind Dingen ausgesetzt, die nicht akzeptabel sind“

Sein Gegenüber Brian Barry-Murphy sagte: „Die Spieler sind ständig verschiedenen Dingen ausgesetzt, die nicht akzeptabel sind.“

Seine Aufgabe sei es, „die Spieler zu schützen, aber eigentlich versuche ich vor allem sicherzustellen, dass wir gut spielen und gewinnen. Ich bin mir sicher, dass der Fußballverband sich damit befassen und die richtigen Maßnahmen ergreifen wird.“