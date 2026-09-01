Südkorea: Moreno übernimmt als Interimstrainer

SID 01.09.2026 • 07:19 Uhr Noch im Januar wies der Spanier Vorwürfe zurück, er habe ChatGPT zur Vorbereitung seiner Spiele in Sotschi genutzt.

Robert Moreno, ehemaliger Nationalcoach Spaniens, übernimmt übergangsweise das südkoreanische Fußballteam. Dies gab der kriselnde Verband KFA am Dienstag bekannt. Der Posten war seit dem Rücktritt von Hong Myung-bo vakant, der nach dem enttäuschenden Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft Ende Juni seinen Abschied erklärt hatte.

Moreno wird die Auswahl zunächst bei den anstehenden Länderspielen im September gegen Ecuador und Uruguay sowie im Oktober gegen Venezuela und Usbekistan betreuen. Sollten im November weitere Partien hinzukommen, würde er auch hier die Verantwortung übernehmen. Der KFA ließ zudem verlauten, dass eine mögliche Betreuung der Mannschaft bei der Asienmeisterschaft 2027 (7. Januar bis 5. Februar) in Saudi-Arabien von einer vorherigen Leistungsbewertung Morenos abhängen werde.

2019 hatte Moreno für acht Monate das Amt des spanischen Nationaltrainers übernommen, als sich Luis Enrique aus persönlichen Gründen zurückgezogen hatte. Nach seiner Rückkehr warf Enrique Moreno „Illoyalität“ vor, da dieser versucht hatte, den Posten für die EM 2020 zu behalten.

In den vergangenen Jahren trainierte der 48-Jährige unter anderem die AS Monaco, den FC Granada und den russischen Verein FK Sotschi, von dem er im September 2025 nach einer Serie schlechter Ergebnisse entlassen worden war. Noch im Januar dieses Jahres wies er Vorwürfe zurück, er habe ChatGPT in großem Umfang zur Spielvorbereitung bei Sotschi genutzt.