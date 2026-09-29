Um Vinicius Junior kursiert eine absurde Doppelgänger-Theorie. Real Madrid und das Umfeld des Brasilianers ignorieren die wilden Gerüchte.

Eine bizarre Verschwörungstheorie um Vinicius Junior macht derzeit vor allem in brasilianischen Internetforen und auf TikTok die Runde. Darin wird behauptet, der Star von Real Madrid sei nach der Weltmeisterschaft unter mysteriösen Umständen verschwunden und durch einen Doppelgänger ersetzt worden.

Das Umfeld des Angreifers und auch Real Madrid schenken den haltlosen Behauptungen bislang keinerlei Beachtung.

Vinicius Junior: Wilde Theorien im Netz

Auslöser der Spekulationen sind Aufnahmen von Vinicius Junior bei der brasilianischen Nationalmannschaft vor und während des Spiels gegen Australien. Die offizielle Aufstellung des brasilianischen Verbands führte den Real-Profi dabei als Vinicius Junior in der Startelf. Einige Nutzer wollen dennoch Unterschiede bei den Tattoos am Oberschenkel erkannt haben und behaupten deshalb, beim Auftritt gegen Australien habe nicht der echte Fußballer auf dem Platz gestanden.

Die Theorie wird mit weiteren offensichtlich unbelegten Behauptungen ausgeschmückt. Ein Account namens @BlackBondPtv schrieb: „Eine völlig verrückte Verschwörungstheorie besagt, dass die CIA, die Rothschilds und die Eliten Vinicius nach der WM getötet und ersetzt haben.“ Die Rothschilds sind eine jüdische Bankiersfamilie, deren Name im Zentrum vieler antisemitischer Verschwörungsmythen steht – sie ist seit dem 19. Jahrhundert ein Codewort für die Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung.

Auch die veränderte Gesichtsoptik des Brasilianers wird von den Urhebern der Geschichte als vermeintlicher Beleg genutzt.

Teilweise wurden die Gerüchte sogar mit einer angeblichen Invasion reptilienartiger Außerirdischer während der WM verknüpft. Die Wahrsagerin Vo Bahiana erklärte in einem Video: „Ich muss euch erzählen, dass ich wieder davon geträumt habe, wie Außerirdische das Fußballfeld in Miami überfallen. Ich habe klar gesehen, wie sie die Spieler mit dem ersten Raumschiff mitnahmen.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.