Wolfsburg trifft auf Graz, SGE-Frauen gegen Hafnarfjördur

SID 04.09.2026 • 15:44 Uhr Nach der verpassten Qualifikation für die Champions League der Frauen geht es für das Duo um den Europa Cup.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen in der zweiten Qualifikationsrunde für den Europa Cup auf Sturm Graz, Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem isländischen Vertreter FH Hafnarfjördur zu tun. Die Paarungen ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Gespielt werden die Begegnungen am 23. und 30. September, beide Bundesliga-Klubs haben jeweils im Hinspiel Heimrecht. Die Gewinner stehen im Achtelfinale, der in der Vorsaison eingeführte Europa Cup wird in allen Runden inklusive Finale (1./2. und 8./9. Mai) mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.