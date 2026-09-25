Youngster Rayan rettet Brasilien vor Pleite in Australien

Nach der WM-Enttäuschung läuft es für das Team von Carlo Ancelotti auch beim 1:1 noch nicht rund.

Fußball-Rekordweltmeister Brasilien hat in seinem ersten Spiel nach der neuerlichen WM-Pleite nur knapp eine Niederlage vermieden. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti rettete sich am Freitag in Townsville bei Gastgeber Australien zu einem 1:1 (0:0). Sturmtalent Rayan traf per Kopf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich für die Selecao.

Der 20-Jährige, der unter Teammanager Marco Rose beim AFC Bournemouth in der englischen Premier League spielt, egalisierte damit die australische Führung durch einen Freistoß des ebenfalls erst 20 Jahre alten Néstor Irankunda von Sporting Lissabon (68.). Brasilien hatte zwar über die komplette Distanz mehr vom Spiel, agierte im kleinen Queensland Country Bank Stadium im Nordosten Australiens aber zu ungefährlich.

„Es war ein schwieriges Spiel“, sagte Ancelotti: „Das Feld war in keinem guten Zustand, aber wir haben bis zum Ende gekämpft. Daher war es ein guter Test für uns.“

Der Italiener, der mit Brasilien bei der WM 2026 im Achtelfinale an Norwegen gescheitert war, hatte weitgehend auf bewährte Kräfte und reichlich Offensivpower gesetzt. Nur neun Spieler des WM-Kaders waren dabei, ihr Debüt feierten am Freitag Vitor Reis (Manchester City), Mauro Júnior (PSV Eindhoven) und Jair Cunha (Nottingham Forest)

Vinicius und Endrick von Real Madrid begannen vorne mit dem zuletzt bei Barca überragenden Raphinha. Doch gegen die kompakt stehenden Australier mit St. Paulis Connor Metcalfe und seinem früheren Hamburger Teamkollegen Jackson Irvine fand der Favorit kein geeignetes Mittel.