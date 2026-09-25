Ex-Bayern-Talent Irankunda gelingt Traumtor gegen Brasilien

Australien hat Brasilien am Rande einer Niederlage. Die Überraschung bleibt zwar aus, doch in Erinnerung wird das traumhafte Freistoßtor von Ex-Bayern-Talent Nestory Irankunda bleiben.

Ex-Bayern-Talent Nestory Irankunda hat einmal mehr aufmerksam auf sich gemacht! Dem australischen Offensiv-Talent ist im Testspiel gegen Brasilien ein traumhaftes Freistoßtor gelungen, welches fast für den Überraschungssieg gereicht hätte – doch am Ende kassierten die Australier noch den Last-Minute-Ausgleich zum 1:1-Endstand (0:0).

Rund 25 Meter vor dem Tor aus halb linker Position wurde den Hausherren in der 68. Minute ein Freistoß zugesprochen. Der 20 Jahre alte Irankunda legte sich den Ball zurecht und wuchtete das Spielgerät mit viel Schnitt in die Maschen. Brasiliens Keeper Hugo Souza sah den Ball nur noch neben sich einschlagen und fiel daraufhin auf den Boden.

Nestory Irankunda jubelt nach seinem Traumtor gegen Brasilien akrobatisch Nestory Irankunda jubelt nach seinem Traumtor gegen Brasilien akrobatisch © IMAGO/AAP

Brasilien gelingt später Ausgleich

Irankunda veredelte sein Traumtor mit einem akrobatischen Rückwärtssalto. Die australischen Fans im Queensland Country Bank Stadium feierten Irankundas Kunstschuss frenetisch.

„Ich trainiere diese Technik sehr häufig. Manchmal fliegt der Ball aus dem Trainingsgelände und ich verfehle das Tor völlig“, scherzte Irankunda im Anschluss im Interview bei Paramount+. „Dass er heute reinging, hat sich gut angefühlt. Ich bin sehr glücklich darüber.“

Kurz vor Spielende wurde der Underdog jedoch kalt erwischt, als Brasiliens Rayan mit der letzten Aktion des Spiels den Ausgleich für die Brasilianer erzielte (90.+5). Coach Carlo Ancelotti wird wohl dennoch nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs gewesen sein.

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🇦🇺🚨 IRANKUNDA WITH THE GOLAZOOOOO!!!!



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Historisch war der Treffer von Irankunda dennoch allemal: Im elften direkten Vergleich der beiden Länder auf Ebene der A-Nationalmannschaften war es erst das zweite Tor für Australien nach Shaun Murphy beim Confed-Cup 2001.

Irankunda stand zwischen Juli 2024 und Juli 2025 beim FC Bayern unter Vertrag, konnte sich beim deutschen Rekordmeister allerdings nicht durchsetzen. Nachdem der Angreifer erst zum FC Watford gewechselt ist, folgte im Sommer der Transfer zu Sporting Lissabon.

Bei der Fußball-WM 2026 war Irankunda in vier Spielen zum Einsatz gekommen. Ein Highlight gelang ihm im ersten Gruppenspiel gegen die Türkei (2:0), als der Offensivspieler einen Solo-Lauf zum Tor veredelte.