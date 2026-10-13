Boateng bestätigt Trainerjob bei Trabzonspor: „Sehr stolz“

Der 76-malige Nationalspieler schließt sich dem Trainerteam von Thomas Reis an.

Ex-Weltmeister Jerome Boateng hat sein Engagement als Co-Trainer unter Thomas Reis beim türkischen Erstligisten Trabzonspor offiziell bestätigt. „Ich bin sehr stolz und glücklich, Teil des Trainerteams zu sein. Es bedeutet mir sehr viel, jeden Tag von Thomas Reis und seinem Team zu lernen“, schrieb der mittlerweile 38-Jährige auf Instagram.

Bei Trabzonspor wolle der frühere Innenverteidiger nun seine „eigenen Erfahrungen“ als Spieler weitergeben. Im Kader von Cheftrainer Reis, der einst auch den VfL Bochum und Schalke 04 trainiert hat, trifft Boateng auch auf Superstar Mohamed Salah.

Bereits Ende September hatten türkische Medien darüber berichtet, dass mit Boateng eine Einigung über seine Assistenzrolle beim aktuell Tabellenfünften getroffen worden sei.

Boatengs erste Anläufe, als Trainer Erfahrungen zu sammeln, waren hierzulande vor gut einem Jahr noch gescheitert. Nach massiven Protesten hatte sein Ex-Klub FC Bayern ein Praktikum im Trainerteam von Vincent Kompany verwehrt.

Hintergrund ist, dass Boateng, der in München neunmal die Meisterschaft und zweimal die Champions League gewann, wegen Körperverletzung gegenüber einer früheren Partnerin 2024 schuldig gesprochen wurde.

Im September 2025 hatte Boateng seine Karriere als Profi offiziell beendet. Bis 2021 hatte er für Bayern gespielt. Zuletzt war er ab Sommer 2024 beim Linzer ASK aktiv, wo sein Vertrag letztlich aufgelöst wurde.