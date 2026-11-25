Joeri Heerkens will bei Ajax Amsterdam von Marc ter Stegen lernen. Der junge Torwart hat auch ein Ziel für seine eigene Zukunft.

Joeri Heerkens hat von der Zusammenarbeit mit Marc-André ter Stegen bei Ajax Amsterdam geschwärmt. Der 20 Jahre alte Torwart aus der Nachwuchsmannschaft des niederländischen Topklubs bezeichnete den deutschen Schlussmann im Gespräch mit Ajax Life als Vorbild. „Er ist wirklich absolute Weltklasse. Das sieht man an allem“, sagt Heerkens.

Der Nachwuchskeeper hebt besonders die Ruhe und Vielseitigkeit seines Kollegen hervor. „Er weiß genau, was seine Qualitäten sind. Er ist auf dem Feld so ruhig und unglaublich komplett“, erklärt Heerkens. Ter Stegen ist für eine Saison vom FC Barcelona an Ajax ausgeliehen.

Ter Stegen als Lehrmeister für ambitionierten Ajax-Youngster

Für Heerkens sind es nicht nur die Fähigkeiten am Ball, die den Deutschen auszeichnen. „Marc ist gut mit dem Ball am Fuß, aber natürlich auch als Torwart“, sagt er. „Er weiß jederzeit genau, was er tun muss. Die Erfahrung ist ihm anzusehen. Das ist sehr schön zu beobachten und für mich natürlich sehr lehrreich.“

Auch über seine eigenen Ziele in Amsterdam spricht der Torwart der Nachwuchsmannschaft. Dabei will sich Heerkens nicht auf einen Zeitpunkt für den Sprung zu den Profis festlegen. „Ich bin vorsichtiger geworden, mich dazu zu äußern. Je größer ich meine Ziele stecke, desto mehr Druck mache ich mir selbst“, erklärt er. „Meine Ambition ist es natürlich, Torwart der ersten Mannschaft von Ajax zu werden, aber ich werde keine großen Aussagen darüber machen, wann ich dort stehen muss.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.