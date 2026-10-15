Dänemark: Früherer Nationaltrainer Johansson tot

Der Schwede ist für Dänemarks bis heute bestes WM-Abschneiden verantwortlich.

Dänemarks früherer Fußball-Nationaltrainer Bo „Bosse“ Johansson ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Das gab der dänische Fußball-Verband (DBU) am Donnerstag bekannt. „Wir vom DBU werden Bosse für sein großes Engagement, sein ansteckendes Lächeln und nicht zuletzt für seine Bedeutung für die dänische Nationalmannschaft in Erinnerung behalten“, wird Fußballdirektor Peter Möller zitiert.

Der Schwede Johansson hatte die Dänen 1996 übernommen. Bei der WM 1998 führte er das Team bis ins Viertelfinale, wo das Aus gegen den späteren Finalisten Brasilien folgte. Es ist für Dänemark bis heute das beste Abschneiden bei einer WM.

„Er schaffte es, Freude, Zusammenhalt und Stolz rund um die Nationalmannschaft zu wecken, und war bei Spielern, Kollegen und Fans gleichermaßen beliebt und angesehen“, sagte Möller.

Nach der EM 2000 in den Niederlanden und Belgien legte er sein Amt nieder. Seine Trainerlaufbahn beendete er 2010.