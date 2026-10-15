Julian Brandts Leistungen bei seinem neuen Klub Ajax Amsterdam sprechen für sich. Nun äußert sich auch Rafael van der Vaart erneut zum 30-Jährigen - und relativiert seine vergangene Kritik am Ex-Dortmunder.

Es lässt sich sagen, dass Julian Brandt bei Ajax Amsterdam nicht nur gut angekommen, sondern auch ordentlich in Torlaune ist: Für seinen Klub schoss er in elf Partien bereits sechs Tore. Diese Leistung macht sich auch bei Brandts Kritiker Rafael van der Vaart bemerkbar. Seine frühere kritische Einschätzung zum 30-Jährigen revidiert er nun.

Bei der Eröffnung eines von der Johan Cruyff Foundation unterstützten Kunstrasenplatzes in Hamburg fand van der Vaart lobende Worte für Brandt: „Der ist super. Der ist der beste Spieler von Ajax.“

Rafael van der Vaart äußerte sich mit lobenden Worten zu Brandt Rafael van der Vaart äußerte sich mit lobenden Worten zu Brandt © IMAGO/MB Media Solutions

Nicht nur Brandt ist ein „Schönwetter-Fußballer“

Doch das klang auch mal anders. Im August betonte van der Vaart beim niederländischen TV-Sender NOS noch, dass Brandt froh sein solle, dass er bei Ajax spielt – nicht andersherum. Der Ex-HSV-Profi hatte es übertrieben gefunden, dass der niederländische Klub Dankbarkeit für den gelungenen Wechsel zeigen sollte.

Des Weiteren hatte van der Vaart für Aufsehen gesorgt, weil er Brandt als „Schönwetter-Fußballer“ degradierte. In Hamburg relativierte der 43-Jährige nun seine Aussagen und zog sogar einen Vergleich mit sich selbst.

Er hielt weiterhin daran fest, dass der Ex-Dortmunder ein Spielertyp dieser Art sei, machte aber auch ein Eingeständnis: „Ich war auch ein Schönwetter-Spieler“. Mit steigender Kälte sei es auch für ihn schwieriger gewesen, gab er schmunzelnd zu. „Das war eigentlich ein Kompliment, aber nichts Negatives“, ergänzte der niederländische Ex-Nationalspieler.

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Was van der Vaart an Brandt schätzt

Bereits im Interview mit SPORT1 hatte van der Vaart seine Kritik an Brandt gemildert. „Manchmal sage ich Dinge ein bisschen deutlich“, erklärte der 43-Jährige damals, „aber ich habe auch gesagt, dass er ein guter Fußballer ist. Das ist er. Julian hat eine fantastische Technik und kann Spiele entscheiden“.

Seiner Meinung nach hätte Brandt mit seinen 30 Jahren zudem auch wichtige Erfahrungswerte mit zu Ajax gebracht: „Brandt kennt Dortmund, die Bundesliga, die Champions League. Solche Spieler können den Jungen enorm helfen.“

Im Sommer war der Offensivspieler ablösefrei zu Ajax Amsterdam gewechselt. Seit seinem Transfer hat er sich zu einem echten Leistungsträger der Niederländer entwickelt: Mit seinen Toren brachte er sein Team dabei nicht nur in der Liga voran, auch in der Conference-League steuerte der 30-Jährige zwei Treffer bei.