Besonderes Debüt für Mark Bellingham: Der Papa von Real-Star Jude Bellingham wird erstmals für Englands Ü50-Auswahl nominiert.

Mark Bellingham steht vor seinem ersten Länderspiel: Der Vater von Real-Madrid-Star Jude Bellingham und Dortmund-Profi Jobe Bellingham wurde für Englands Ü50-Veteranenauswahl nominiert. Der 50-Jährige soll am Sonntag in Cambridgeshire gegen Irland auflaufen und wäre damit der dritte Bellingham im englischen Nationaltrikot.

Jude Bellingham absolvierte bereits 60 Einsätze für die Three Lions, Jobe ist englischer U21-Nationalspieler. Mark Bellingham genießt im englischen Non-League-Fußball Kultstatus. Der frühere Stürmer erzielte während seiner 25-jährigen Laufbahn mehr als 700 Tore für mindestens 20 Amateurvereine, darunter Leamington, Stourbridge und Sutton Coldfield Town. Dafür trägt er den Beinamen „Pelé des Non-League-Fußballs“.

Die englische Veteranenauswahl reist als amtierender Weltmeister zum Duell mit Irland an. Erst zu Beginn des Jahres hatte das Team in Thailand seinen neunten Titel bei der Senioren-WM gewonnen. Bellingham beendete seine aktive Laufbahn 2017, spielte anschließend aber weiter im Veteranenfußball.

Jude Bellingham bewundert seinen Vater

Für Jude war sein Vater der prägende Fußballheld der Kindheit. „Wenn man über Fußballhelden spricht, war mein Vater sozusagen mein erster. Wenn du ihm jede Woche im Non-League-Fußball zusiehst – es ist ja nicht die Premier League oder so -, haben mich seine Spielweise und die Atmosphäre in den Fußball verliebt. Er war wahrscheinlich mein erster Held“, sagte der Real-Star einst im Interview mit dem englischen Verband. „Weil er Tore schoss, sah man ihn jubeln – da denkt man: Ich wünschte, ich wäre das.“

Mark Bellingham arbeitete früher als Polizeisergeant und konzentrierte sich später als Fußballberater auf die Karrieren seiner Söhne. Er verhandelte den Wechsel von Jude zu Real Madrid 2023 sowie Jobes Transfer zu Borussia Dortmund 2025. Mit Denise, der Mutter seiner beiden Söhne, ist er getrennt, beide pflegen jedoch ein gutes Verhältnis.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.