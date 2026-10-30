Barcelonas Trainer Hansi Flick eröffnet einen offiziellen Instagram-Account und gewinnt in kurzer Zeit Hunderttausende Follower.

Hansi Flick ist jetzt auf Instagram. Der Trainer des FC Barcelona eröffnete einen offiziellen und verifizierten Account – und kam innerhalb der ersten Stunde bereits auf 283.000 Follower. Sein erster Beitrag erhielt in diesem Zeitraum 443.000 Likes. „Hallo, Culés! Vielen Dank für eure Unterstützung. Es lebe Barça!“, schrieb der 61-Jährige zur Begrüßung.

Flick folgt zunächst 27 Accounts: dem offiziellen Profil des FC Barcelona sowie den 26 Spielern seines Kaders. Damit hat der Deutsche auf der Plattform noch deutlich Luft nach oben. Lamine Yamal kommt auf 59,9 Millionen Follower, ein Hackentor des Barça-Stars im Training erreichte zuletzt 71,7 Millionen Aufrufe.

Vorschläge für Barca-Neuzugänge auf Flick-Profil

In den Kommentaren unter Flicks erstem Post tauchten zugleich Vorschläge für eine Verstärkung im Abwehrzentrum auf. Genannt wurden Josko Gvardiol von Manchester City, Inters Alessandro Bastoni, Natans sowie Manchester Uniteds Lisandro Martínez.

Ob Flick Instagram tatsächlich als zusätzliche Informationsquelle für mögliche Neuzugänge nutzt, bleibt offen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.