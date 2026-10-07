Ronaldo adelt Messi: „Mein voller Respekt“

Der Portugiese sendet seinem ehemaligen Rivalen nach dessen Karriereende eine "Umarmung".

Nach dem Ende seiner Nationalmannschaftskarriere nehmen die Lobeshymnen auf Superstar Lionel Messi kein Ende – nun huldigte ihm sogar sein ewiger Rivale. „Leo“, schrieb der Portugiese Cristiano Ronaldo bei Instagram, „du hast dein Land so viele Jahre lang vertreten und eine Geschichte geschrieben, die für immer in Erinnerung bleiben wird.“

Unter dem Abschiedspost von Messi (39), der in der Nacht auf Mittwoch seine große Nationalmannschaftskarriere nach 208 Länderspielen beendet hatte, drückte Ronaldo seinen „vollen Respekt“ aus – „für das, was du mit Argentinien erreicht hast“. Außerdem sendete er Messi eine „Umarmung“.

Messi und Ronaldo haben den Weltfußball in den vergangenen zwei Jahrzehnten geprägt. Ronaldo gewann in dieser Zeit unter anderem fünfmal die Champions League (Messi viermal) und wurde 2016 Europameister mit Portugal. Seinen fünf Ballon d’Or-Siegen stehen derer acht von Messi gegenüber. Der Argentinier hatte seine internationale Karriere 2022 in Katar mit dem Weltmeistertitel gekrönt. Vor allem in der Zeit als Messi für den FC Barcelona und Ronaldo für Real Madrid spielte, lieferten sich die beiden Ausnahmekönner mehrere legendäre Duelle.