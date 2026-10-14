Samsunspor mit Trainer Bjelica einig

Nach einer Pause von 22 Monaten steht der ehemalige Bundesliga-Coach vor seinem Trainer-Comeback.

Nach der Entlassung von Thorsten Fink am Montag hat sich der türkische Fußball-Erstligist Samsunspor grundsätzlich mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Nenad Bjelica auf eine Zusammenarbeit verständigt. Das bestätigte der Klub am Mittwoch auf Instagram. Letzte Details müssten aber noch geklärt werden, die Zusammenarbeit soll zunächst bis zum Ende der Saison laufen.

Damit endet die Serie deutscher Trainer bei Samsunspor. Nach Markus Gisdol, Thomas Reis und Fink soll mit Bjelica nun ein weiterer Coach mit Bundesliga-Erfahrung übernehmen. Der 55-jährige Kroate trainierte Union Berlin in der Saison 2023/24. Bei den Köpenickern stand er in 22 Pflichtspielen an der Seitenlinie und kam auf einen Punkteschnitt von 1,09. Zuletzt war Bjelica bei Dinamo Zagreb tätig. Sein zweites Engagement beim kroatischen Rekordmeister endete jedoch bereits nach rund drei Monaten und 15 Spielen mit seiner Entlassung Ende 2024.