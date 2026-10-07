Tränen beim letzten Tango: Messis emotionaler Abschied

In seinem 208. und letzten Länderspiel für Argentinien verabschiedet sich der Superstar gebührend - mit zwei Vorlagen und einem Tor.

Tränen bei der Nationalhymne, Standing Ovations in der 10. Minute – und natürlich ein Tor zum Abschied: Fußball-Superstar Lionel Messi hat seinen „letzten Tango“ getanzt und seine große Nationalmannschaftskarriere an einem hochemotionalen Abend gebührend beendet. Bei seinem 208. und letzten Länderspiel für Argentinien huldigten die 85.000 Zuschauer in Buenos Aires dem achtmaligen Weltfußballer für 21 bewegte Jahre im Trikot der Albiceleste.

„Es war für mich eine große Ehre, dieses Trikot mehr als 20 Jahre lang zu tragen“, sagte Messi vor dem Publikum im „El Monumental“ nach dem 3:0 (0:0)-Sieg gegen Benin: „Jetzt bin ich hier am traurigsten Tag meiner Karriere, nämlich an dem Tag, an dem ich mich von der Nationalmannschaft verabschieden muss, von euch allen.“ Zwar wolle er eigentlich sein ganzes Leben lang für Argentinien spielen, aber nun habe er „das Gefühl, dass jetzt der richtige Moment gekommen ist.“

Schon vor der Partie gab es die ersten Tränen. Messi lief gemeinsam mit seinen drei Söhnen Thiago (13), Mateo (11) und Ciro (8) ein. Seine Frau Antonela Roccuzzo und Mutter Celia Cuccittini schauten aus der VIP-Box zu, wie Fabio Santana, ein Veteran des Falklandkrieges, die Nationalhymne sang und Messis Augen glasig wurden. Kurz vor Anpfiff wurde ein riesiges Trikot mit Messis Rückennummer zehn und der Aufschrift „Gracias“ (dt: Danke/d. Red.) auf dem Rasen ausgebreitet.

In der 10. Minute unterbrach der Schiedsrichter das Spiel für Standing Ovations. Das gesamte Stadion applaudierte der Ikone, die in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) derzeit noch für Inter Miami spielt. Im Spiel selbst, das an diesem Tag nicht mehr als eine Fußnote war, bereitete Messi die ersten beiden Treffer durch Nicolas Otamendi (48.) und Nico Paz (61.) vor, in der 71. Minute erzielte der Mann des Abends selbst per Elfmeter sein 126. Länderspieltor.

DEINE MEINUNG

Nach der Partie erleuchteten Drohnen den Nachthimmel und formten ein Bild von Messi mit dem WM-Pokal in Händen. Messi, der 2005 debütiert hatte, geht als Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze seines Landes. Mit der Nationalmannschaft wurde er 2022 in Katar Weltmeister und gewann zweimal (2021, 2024) die Copa América. In diesem Jahr verlor er mit Argentinien das WM-Finale gegen Spanien (0:1 n. V.).