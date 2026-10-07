Tränen und Tor: Lionel Messi feiert emotionalen Abschied

Lionel Messi läuft ein letztes Mal für Argentinien auf. Schon vor dem Spiel wird es emotional.

Bereits auf dem Weg zum Stadion flossen die ersten Tränen bei Lionel Messi: Als der Teambus der argentinischen Nationalmannschaft am El Monumental in Buenos Aires vorfuhr, fingen die TV-Kameras den Superstar ein, wie er seine feuchten Augen trocknete. Auch bei seinem letzten Auftritt im Trikot der Albiceleste wurde es emotional.

Beim 3:0 (0:0) gegen Benin war der 39-Jährige jedoch auch sportlich noch ein letztes Mal der Mann des Spiels. Mit zwei Assists und einem Tor führte Messi seine Mannschaft zum Sieg.

Lionel Messi bestritt sein letztes Länderspiel für Argentinien Lionel Messi bestritt sein letztes Länderspiel für Argentinien © IMAGO/ZUMA Press

Messi führt Argentinien ein letztes Mal zum Erfolg

Erst bereitete er per Ecke das Führungstor von Nicolas Otamendi (48.) vor, dann legte er für Nico Paz (61.) auf, der sehenswert mit einem Schlenzer traf. Zum Abschluss erzielte er vom Punkt in seinem 208. Länderspiel sein 126. Tor (71.).

Für den Zehner wurde die Partie in der zehnten Minute unterbrochen. Mit Standing Ovations wurde Messi gewürdigt, auch die Gegenspieler klatschten mit dem Superstar ab. Kurios: Nach dem Abpfiff übergab Schiedsrichter Fernando Véjar seine Gelbe und Rote Karte an Messi.

2005 feierte „La Pulga“ (der Floh) sein Debüt für die Albiceleste, nun geht Messi als Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze. 79 Tage nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien (0:1 n.V.) lief Messi, dessen Vertrag bei Inter Miami noch bis 2028 läuft, ein letztes Mal im himmelblauen Trikot auf. Für seinen letzten Tango gab es eine Sonderedition mit vergoldeter Rückennummer.