Joker Thomas Müller kassiert Pleite gegen Lewandowski

Thomas Müller kassiert im Nachholspiel mit seinen Vancouver Whitecaps gegen Robert Lewandowskis Chicago Fire einen Rückschlag.

„Edeljoker“ Thomas Müller hat gegen seinen ehemaligen Bayern-Teamkollegen Robert Lewandowski eine Niederlage nicht mehr abwenden können. Der 37-Jährige verlor mit den Vancouver Whitecaps im Nachholspiel in der MLS mit 1:3 (0:1) bei Chicago Fire.

Müller wurde zur zweiten Hälfte eingewechselt, konnte die Partie für sein Team aber nicht mehr drehen. Jonathan Bamba (9.), Philip Zinckernagel (50.) und Maren Haile-Selassie (88.) nach selbstloser Vorarbeit des kurz zuvor eingewechselten Lewandowski trafen für die Gastgeber. Die Caps konnten zwischenzeitlich durch Mathias Laborda (73.) verkürzen.

Thomas Müller wurde in der Halbzeitpause eingewechselt Thomas Müller wurde in der Halbzeitpause eingewechselt © IMAGO/Sports Press Photo

Duell zwischen Thomas Müller und Robert Lewandowski musste verschoben werden

Trotz der Niederlage führen Müllers Vancouver Whitecaps weiterhin die Tabelle der Western Conference an. Allerdings verpasste es die Mannschaft von Jasper Sörensen, den Vorsprung auf die Verfolger St. Louis City FC und FC Dallas auszubauen. Drei Punkte liegen die Caps aktuell vor dem Duo.

Die Partie in Chicago sollte ursprünglich am 17. Juli stattfinden, musste allerdings aufgrund von Waldbränden in der Region verschoben werden.

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