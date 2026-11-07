Ägypten trennt sich von Trainer Hassan

Der Nationaltrainer soll für "negative Auswirkungen auf das positive Image und die Stabilität" der Mannschaft verantwortlich sein.

Hossam Hassan ist nicht länger Trainer der Fußball-Nationalmannschaft Ägyptens. Wie der nationale Verband EFA mitteilte, wurde der 60-Jährige, der die Auswahl um Mohamed Salah bei der vergangenen WM ins Achtelfinale und damit zum besten Ergebnis der Geschichte geführt hatte, gemeinsam mit seinem Staff entlassen. Als Gründe führte die EFA „negative Auswirkungen auf das positive Image und die Stabilität“ des Teams an.

Hossan stand im Zentrum mehrerer Kontroversen, insbesondere nach einer Auseinandersetzung mit Kapitän Salah. Auch das Privatleben des früheren Nationalstürmers war Gegenstand öffentlicher Debatten. Vor drei Tagen hatte der Oberste Rat für Medienregulierung in Ägypten den Trainer wegen eines Falls im Zusammenhang mit seiner Ex-Frau mit einem Auftrittsverbot in den Medien belegt.

Hassan hatte die „Pharaonen“ bei der Weltmeisterschaft erstmals ins Achtelfinale geführt, in diesem verloren die Nordafrikaner trotz 2:0-Führung gegen den späteren Vize-Weltmeister Argentinien noch mit 2:3. Nach der Endrunde hatte Hassan, der seit 2024 für die Nationalmannschaft verantwortlich war, seinen Vertrag noch verlängert. Als Nachfolger wurde Ali Maher berufen.