Manchester City fängt sich die nächste bittere Niederlage ein. Die englische Presse staunt über den sportlichen Formabfall - will aber keine Ausreden hören.

Manchester City verabschiedet sich immer mehr aus dem Meisterrennen der Premier League – noch bevor ein möglicher Punktabzug den Titelkampf zunichte machen kann.

Beim 1:3 gegen Nottingham Forest fing sich das Topteam die dritte Liga-Niederlage in Folge ein. Spitzenreiter Arsenal ist schon sechs Punkte weg. Am Sonntag könnte Brighton vorbeiziehen. Auf einen beeindruckenden Saisonstart folgt ein ebenso beachtlicher Einbruch.

Erling Haaland und die Skyblues verlieren erneut Erling Haaland und die Skyblues verlieren erneut © IMAGO / Sportimage

„Zu viele Aussetzer, zu viel Arm-Gefuchtel – und die Fußball-Probleme stapeln sich“, schrieb die Daily Mail – stellvertretend für die medialen Alarmglocken, die die verdiente Pleite bei einem potenziellen Abstiegskandidaten läuten ließen.

City? Englische Presse will keine Ausreden hören

Den Skyblues drohen wegen eines Schuldspruchs nach etlichen Verstößen gegen die finanziellen Spielregeln in England bekanntlich saftige Strafen wie ein Punktabzug oder gar ein Zwangsabstieg. Als Ausrede lässt die Presse dies aber nicht gelten.

“Gerade als wir dachten, City könnte aufgrund eines Punktabzugs in der Premier League aus dem Titelrennen ausscheiden, haben sie sich selbst ins Aus geschossen“, schrieb The Sun: „Nach der dritten Niederlage in Folge in der höchsten Spielklasse – und zwar einer verdienten – droht die Saison von City zu scheitern.“ Die Mail ergänzte: „Schiebt es nicht auf den Schuldspruch!“

Der Telegraph staunte ebenfalls über den Formabfall Citys: „Die Form ist fast so beunruhigend wie der Schuldspruch.“ Auch die BBC ging mit City hart ins Gericht und sprach von einem „schlampigen“ Team.

Fehler, die früher undenkbar gewesen wären

The Athletic schrieb: „Wunderschöne Tore von Delap und Cherki – aber wie schlecht war City eigentlich?“ Vor allem die zahlreichen Fehler ziehen sich tatsächlich durch die letzten Spiele: „Manchester City kassiert nicht nur regelmäßig Gegentore, sondern lässt auch katastrophale Treffer zu, wobei einzelne Spieler Fehler begehen, die früher undenkbar gewesen wären.“

Zur Erinnerung: die ersten sieben Ligaspiele hatte Manchester allesamt gewonnen. Danach setzte es gegen Brighton und Aston Villa Niederlagen, die Partie bei Nottingham markierte den nächsten Tiefpunkt.

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Immerhin in den anderen Wettbewerben läuft es noch: Im League Cup (ebenfalls gegen Brighton) und in der Champions League gegen RB Leipzig konnte die Mannschaft von Enzo Maresca noch gewinnen. Doch auch in diesen beiden Spielen fing man sich zwei Gegentore.

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