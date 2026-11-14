38 Tage nach dem emotionalen Abschied des Weltmeisters von 2022 startet die Albiceleste mit einer Pleite in eine neue Zeitrechnung.

Die neue Zeitrechnung nach dem Rücktritt von Lionel Messi hat für Argentiniens Nationalmannschaft mit einem Rückschlag begonnen. 38 Tage nach dem emotionalen Abschied des Weltmeisters von 2022 verlor die Albiceleste das Testspiel gegen Uruguay mit 1:2 (0:2). Messi (39) hatte im Oktober gegen Benin (3:0) sein letztes Spiel im Trikot des Nationalteams absolviert.

Dem Ex-Dortmunder Leonardo Balerdi (48.) unterlief in Buenos Aires kurz nach der Pause ein Eigentor, Maxi Araujo (53.) erhöhte wenig später. Julian Álvarez (73.) ließ den Vizeweltmeister zwar hoffen, doch Uruguay brachte den Vorsprung über die Zeit und feierte den dritten Sieg in Folge unter dem neuen Nationaltrainer Diego Forlán.

Im zweiten Spiel der Ära nach Messi (207 Länderspiele, 125 Tore) kann Argentinien Wiedergutmachung betreiben: In Córdoba empfängt das Team von Nationaltrainer Lionel Scaloni am Dienstag Costa Rica.