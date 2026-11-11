Europa Cup: Frankfurt folgt Wolfsburg ins Viertelfinale

Die Eintracht gerät gegen PSV Eindhoven nicht in Gefahr und kommt sicher weiter.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind dem VfL Wolfsburg ins Viertelfinale des Europa Cup gefolgt. Die Hessinnen setzten sich im Rückspiel mit 2:1 (1:0) gegen die PSV Eindhoven durch. Schon das Hinspiel hatte der Bundesliga-Dritte mit 2:0 für sich entschieden.

Am Freitag hatte die Eintracht um Kapitänin Laura Freigang durch eine 1:3-Niederlage gegen die Wölfinnen den Anschluss zur Ligaspitze verloren, fünf Tage später verlief der Start ins Spiel denkbar günstig. Nach einer frühen Roten Karte gegen PSV-Profi Gwyneth Hendriks (7.) folgte der Führungstreffer per Eigentor von Liz Rijsbergen (26.). Angreiferin Rijsbergen sorgte dann selbst anfang der zweiten Halbzeit für den Ausgleich (58.), den Rebecka Blomqvist schnell konterte (59.).

Frankfurt trifft auf Real Sociedad

Weiter geht es für Frankfurt im Viertelfinale gegen Real Sociedad San Sebastián. Der VfL Wolfsburg, der sich sicher gegen Feyenoord Rotterdam durchgesetzt hatte, bekommt es mit Bröndby IF zu tun. Die Partien werden am 3./4. und 10./11. Februar ausgetragen.

Das Bundesliga-Duo war in der Qualifikation zur Champions League gescheitert und spielt deshalb im Europa Cup, der in allen Runden inklusive des Finals über zwei Begegnungen gespielt wird.