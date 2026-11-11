Rio Ngumoha sorgt beim FC Liverpool bereits im Alter von 18 Jahren für Aufsehen. Der englische Offensiv-Youngster, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, hat Großes vor – und orientiert sich an Harry Kane.

Rio Ngumoha träumt vom Ballon d’Or – und hält den Gewinn der Auszeichnung für möglich. Vor Englands Nations-League-Spielen gegen Kroatien und Spanien sprach der 18 Jahre alte Offensivspieler des FC Liverpool über seine gewaltigen Ziele und verriet, wie er diese verwirklichen möchte. Als Vorbild hat der gebürtige Londoner Bayern-Star Harry Kane ausgemacht.

„Harry Kanes Gewinn des Ballon d’Or ist eine sehr, sehr große Sache“, sagte Ngumoha im Gespräch mit der Daily Mail. „Als bester Spieler der Welt bekannt zu sein – das würde ich gerne erreichen, und ich glaube, dass ich es schaffen kann“, zeigte er sich selbstbewusst.

Rio Ngumoha soll den FC Bayern auf sich aufmerksam gemacht haben Rio Ngumoha soll den FC Bayern auf sich aufmerksam gemacht haben © IMAGO/Every Second Media

Nicht ausgeschlossen, dass er seine Mission sogar Seite an Seite mit Kane bestreiten kann. Der FC Bayern soll schließlich laut Transfer-Insidern wie Fabrizio Romano und Ekrem Konur noch immer zu den Klubs gehören, die den Offensiv-Youngster genau beobachten. Der Linksaußen wäre trotz seines jungen Alters ein spannender Back-up für Luis Díaz.

Liverpool-Juwel Ngumoha wuchs in schwierigen Verhältnissen auf

Was dabei ganz entscheidend sein könnte: Ngumoha hat schon in jungen Jahren gelernt, wie man schwierige Situationen meistern kann. Der englische Nationalspieler wuchs in Ost-London auf, wo ihn seine Mutter und sein älterer Bruder James vor „Kriminalität und so weiter“ abschirmten.

Der Fußball bot ihm einen Ausweg. Mit 15 Jahren verließ Ngumoha den FC Chelsea, dessen Akademie er seit seinem achten Lebensjahr besucht hatte, und schloss sich dem FC Liverpool an.

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„Ich hatte das Gefühl, dass ich eine neue Herausforderung brauchte“, erklärte Ngumoha. Liverpool habe ihm einen neuen Weg aufgezeigt: „Der Plan, den sie mir vorgestellt haben, war klar. Für mich war es keine Frage, nach Liverpool zu gehen.“ Der Klub habe ihm vermittelt, dass er sich beweisen müsse, man ihn aber als künftigen Profi und aufstrebenden Star sehe. „Bislang war es die richtige Entscheidung“, machte er deutlich.

Ngumoha stellte sich seinen Ängsten

Seinen 2028 auslaufenden Vertrag bei den Reds hat Ngumoha allerdings trotz kolportierter Bemühungen des Klubs noch nicht verlängert.

Als Kind hatte Ngumoha noch Angst, gegen ältere Jungen zu spielen. „Ich fing an zu weinen und verließ den Platz. Ich hatte solche Angst, weil alle älter waren als ich“, erinnerte er sich an eine Partie im Alter von etwa fünf oder sechs Jahren. Später habe der Engländer erkannt, dass er durchaus mithalten konnte: „Ich bin also etwas härter geworden.“ Sein Bruder James hatte sogar die Schule aufgegeben, um ihn zu trainieren.

Tuchel gibt Ngumoha eine Chance

In Thomas Tuchels 26-köpfigem England-Kader ist Ngumoha nun der jüngste Spieler und hofft auf seinen ersten Startelfeinsatz. Sein Debüt feierte er im Juni beim 1:0 gegen Neuseeland in Tampa, als er zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde.

Für die WM selbst kam er nicht infrage, nutzte jedoch das Vorbereitungscamp, um sich zu zeigen: „Ich habe einen guten Eindruck hinterlassen“, freut sich der Youngster, der inzwischen drei Länderspiele für die Three Lions auf dem Konto hat.

Für den FC Liverpool steht Ngumoha in der laufenden Spielzeit bei 14 Pflichtspiel-Einsätzen. Während er in der Premier League als Joker fungiert, ist er in den Pokal-Wettbewerben regelmäßig in der ersten Elf vorzufinden.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.