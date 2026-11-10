Der VfL gewinnt auch das Rückspiel gegen Feyenoord und sieht sich für den Liga-Gipfel gewappnet.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben im Europa Cup locker das Viertelfinale erreicht. Die Vizemeisterinnen siegten auch bei Feyenoord Rotterdam mit 3:0 (0:0), nachdem sie im Achtelfinal-Hinspiel mit einem fulminanten 7:0 vorgelegt hatten. Das Viertelfinale gegen Bröndby IF oder Rosenborg Trondheim findet am 3. und 10. Februar 2027 statt.

Vor dem Ligakracher gegen Doublesieger Bayern München am Samstag (17.55 Uhr/ARD) trafen Katharina Piljic (72.), Anny Kerim-Lindland (83.) und Kessya Bussy (87.) für das klar überlegene Team von Stephan Lerch, der mit Blick auf den Gipfel rotiert hatte. „Wir wollen die Welle, auf der wir uns in diesem Herbstblock gerade befinden, mitnehmen und weiterreiten“, hatte Lerch schon vor der Partie gesagt. Der VfL hatte die vergangenen zehn Pflichtspiele gewonnen.

Am Mittwoch (18.30 Uhr) hat Eintracht Frankfurt gegen die PSV Eindhoven gute Chancen, dem VfL zu folgen. Die SGE hatte das Hinspiel mit 2:0 (2:0) gewonnen. Das Bundesliga-Duo war in der Qualifikation zur Champions League gescheitert und spielt deshalb im Europa Cup, der in allen Runden über zwei Begegnungen gespielt wird – auch im Finale.