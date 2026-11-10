RC Lens braucht offenbar erneut einen Coach. Nur knapp zwei Monate nach der Trennung von dem deutschen Trainer Dino Toppmöller wird wohl auch dessen Nachfolger von seinen Aufgaben entbunden.

Der französische Vizemeister RC Lens hat sich weniger als eine Woche nach der historischen 1:9-Niederlage gegen Como 1907 offenbar von Trainer Yannick Cahuzac getrennt. Das bestätigte eine vereinsnahe Quelle am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte die Sportzeitung L’Equipe darüber berichtet.

Ausschlaggebend für die Entscheidung war neben dem Champions-League-Debakel am vergangenen Mittwoch, der höchsten Niederlage in der Historie der Königsklasse, auch das anschließende Spiel in der Ligue 1: Am Sonntag verlor Lens erneut im heimischen Stade Bollaert-Delelis gegen Olympique Marseille mit 1:2.

Lens-Trainer folgte auf Toppmöller

Cahuzac hatte sein Amt erst Mitte September angetreten.

Der ehemalige Kapitän des RC Lens war auf den deutschen Trainer Dino Toppmöller gefolgt, der den Klub nach nur vier Spieltagen in der Ligue 1 überraschend verlassen hatte. Cahuzac gelangen wettbewerbsübergreifend nur drei Siege aus neun Spielen mit dem französischen Pokalsieger.

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