Der neue Sportdirektor soll auch eng mit Österreichs Teamchef Ralf Rangnick zusammenarbeiten.

Der frühere Bundesliga-Profi Sebastian Prödl wird neuer Sportdirektor beim Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB). Der 39-Jährige, der in seiner Karriere 176 Pflichtspiele für Werder Bremen absolviert hat, übernimmt den Posten Anfang 2027 und tritt die Nachfolge des im September entlassenen Peter Schöttel an. Das gab der Verband nach einer Entscheidung des Aufsichtsrates infolge eines „mehrstufigen, strukturierten Auswahlprozesses“ bekannt.

Der frühere österreichische Nationalspieler Prödl ist bereits seit Anfang 2025 als Leiter der Nachwuchsteams beim ÖFB tätig. Er wolle die „Weiterentwicklung des österreichischen Fußballs aktiv vorantreiben“, betonte Prödl, der auch mit Teamchef Ralf Rangnick zusammenarbeiten wird: „Dabei wird es entscheidend sein, eine klare strategische Ausrichtung mit einer konsequenten Umsetzung zu verbinden. Die nachhaltige Weiterentwicklung unseres Fußballs verstehe ich als Gemeinschaftsaufgabe.“