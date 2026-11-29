Schon in der vergangenen Saison hatte es mit Mjällby IF einen erstmaligen Champion gegeben.

Außenseiter IK Sirius hat in Schweden für eine weitere Überraschungs-Meisterschaft gesorgt.

Der Klub aus Uppsala fing am letzten Spieltag der Fußball-Saison noch Hammarby IF ab und sicherte sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel. Schon in der vergangenen Saison hatte es in Mjällby IF einen erstmaligen Meister gegeben.

Die Freude über den Titel war riesengroß Die Freude über den Titel war riesengroß © IMAGO/TT

Hammarby gibt Titel aus der Hand

Sirius zog durch ein 1:0 (0:0) bei IFK Göteborg noch an Hammarby vorbei, der Klub aus Stockholm verlor 0:1 (0:1) bei Aufsteiger Västeras SK.

Uppsala, viertgrößte Stadt des Landes, war seit 1973/74 ohne Erstliga-Verein gewesen, ehe Sirius zur Saison 2017 ins Oberhaus zurückgekehrt war.

Coach Andreas Engelmark wurde gebührend gefeiert Coach Andreas Engelmark wurde gebührend gefeiert © IMAGO/TT

In dieser Saison hatte der Klub einen 14-Punkte-Vorsprung auf Hammarby aus der Hand gegeben, ehe doch noch die Rückkehr auf Rang eins gelang.

Vor einem Jahr hatte das 1379 Einwohner zählende Mjällby überraschend den Titel geholt. In der abgelaufenen Saison reichte es für den Klub nur noch zum zwölften Platz unter den 16 Teams.