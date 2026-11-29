Marc ter Stegen fällt bei Ajax Amsterdam voraussichtlich zwei Wochen aus. Maarten Paes vertritt ihn gegen Feyenoord.

Ajax Amsterdam muss vorerst ohne Marc-André ter Stegen auskommen. Der deutsche Nationaltorwart zog sich beim 4:0 gegen den FC Thun in der Conference League eine leichte Verletzung zu und fällt voraussichtlich rund zwei Wochen aus.

Das erklärte Trainer Míchel Sánchez am Sonntag vor dem Auswärtsspiel bei Feyenoord Rotterdam gegenüber ESPN. Im niederländischen Klassiker steht deshalb Maarten Paes im Ajax-Tor.

0fb3244624d9efc47a96fb35bb999cd9017bf046 AMSTERDAM – Ajax goalkeeper Marc-André ter Stegen during the UEFA Conference League match between Ajax and FC Thun at Johan Cruijff ArenA on 27 November 2026 in Amsterdam, Nederland. (Photo by DeFodi Images) – *** AMSTERDAM Ajax goalkeeper Marc André ter Stegen during the UEFA Conference League match between Ajax and FC Thun at the Johan Cruijff ArenA on November 27, 2026, in Amsterdam, the Netherlands. Photo by DeFodi Images © IMAGO/DeFodi Images

Ter Stegen habe im Spiel gegen Thun am Donnerstag „etwas gespürt“, berichtete Sánchez. Die medizinische Abteilung rechne mit einer Erholungszeit von etwa zwei Wochen, wie der Spanier erklärte. Zugleich betonte der Trainer, dass der Verlauf der Genesung abgewartet werden müsse.

Diese Spiele wird ter Stegen wohl verpassen

Sánchez vertraut für die Vertretung auf Paes, der zu Beginn des Jahres vom FC Dallas nach Amsterdam gewechselt war. „Wir sind überzeugt, dass er ein großartiges Spiel machen wird und ein hervorragender Torwart für uns ist“, sagte der Ajax-Coach bei ESPN. Paes dürfte zunächst auch in den weiteren Partien übernehmen. Der Wechsel im Tor könnte sich auf den Spielaufbau auswirken, der zu den großen Stärken von Ter Stegen zählt.

Neben dem Duell mit Feyenoord droht der 34-Jährige auch das Heimspiel gegen den FC Utrecht in der kommenden Woche zu verpassen. Unter der Woche trifft Ajax im Pokal auf den FC Den Bosch. In rund anderthalb Wochen steht zudem das Auswärtsspiel bei Sint-Truiden in der Conference League an. Anschließend empfangen die Amsterdamer den SC Cambuur in der Eredivisie.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.