Ronaldos Sohn erstmals für Portugals U17 nominiert

Der nächste Ronaldo steht vor dem nächsten Schritt. Cristiano Ronaldo Jr. wird erstmals für Portugals U17 nominiert und könnte rund um die Länderspiele sogar seinem berühmten Vater begegnen.

Cristiano Ronaldo Jr. hat den nächsten Meilenstein seiner noch jungen Karriere erreicht: Der 16 Jahre alte Angreifer wurde erstmals in den Kader der portugiesischen U17-Nationalmannschaft berufen.

Trainer Filipe Ramos nominierte den Sohn von Superstar Cristiano Ronaldo für die EM-Qualifikationsspiele im November. Portugal trifft dabei in Lissabon auf Andorra (11. November), Bulgarien (14. November) und Serbien (17. November).

Vater und Sohn Zusammentreffen im Trainingscamp?

Der Offensivspieler aus der Akademie von Al Nassr lief bereits für Portugals U15 und U16 auf. Nun winkt ihm der nächste Schritt auf internationaler Ebene.

Besonders bemerkenswert: Ronaldo junior könnte seinen Vater im Nationalteam-Camp treffen. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass Cristiano Ronaldo für die anstehenden Nations-League-Partien gegen Dänemark und Wales nominiert wird.

Der mittlerweile 41-Jährige sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Zuletzt erzielte Ronaldo für Al Nassr einen Hattrick und schraubte sein Karrierekonto auf 985 Tore. Damit rückt die magische Marke von 1000 Treffern näher.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.