Eine Spionage-Affäre um Tonda Eckert sorgt im Sommer für Wirbel. Sein Klub stattet den 33-Jährigen nun mit einem neuen Vertrag aus.

Der FC Southampton steht weiter zu Tonda Eckert und hat den deutschen Teammanager trotz seiner Rolle im „Spygate“-Skandal mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der 33-Jährige unterschrieb bis 2029, das gab der englische Zweitligist am Freitag bekannt.

„In den letzten zwölf Monaten ist viel passiert, aber das Engagement des Vereins sowie der Fans bedeutet mir alles. Dafür bin ich sehr dankbar. Wir haben eine Reise begonnen, die noch nicht einmal zur Hälfte vorbei ist – es liegt noch viel vor uns“, wird Eckert in einer Mitteilung zitiert.

Tonda Eckert bleibt Trainer des FC Southampton Tonda Eckert bleibt Trainer des FC Southampton © IMAGO/Pro Sports Images

„Spygate“-Skandal: Eckert sanktioniert

Anfang Oktober war er vom englischen Fußballverband FA mit einer sechswöchigen Sperre auf Bewährung und einer Geldstrafe von rund 33.000 Euro belegt worden. Eckert hatte im Frühjahr einen „ausgeklügelten und zielgerichteten Plan“ zur Ausspähung gegnerischer Trainingseinheiten angeführt, stellte eine unabhängige Kommission der English Football League (EFL) fest. Southampton hatte die Vorwürfe eingeräumt.

Nach dem Halbfinalsieg gegen Middlesbrough wurde Southampton im Mai aus den Championship-Playoffs um den Aufstieg in die Premier League ausgeschlossen. Für die laufende Saison wurden den Saints zudem vier Punkte abgezogen. Ohne die Strafe würde Southampton derzeit nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Birmingham statt auf Platz 7 stehen.

Southampton Boss Spors: „Bekenntnis beider Seiten“

Eckerts Verteidigung vor der FA war durchaus kurios: Bei seiner Befragung im Sommer gab der frühere Nachwuchstrainer von RB Leipzig an, nicht gewusst zu haben, dass das Ausspähen gegnerischer Teams in England gegen Regeln verstoße. Im europäischen Fußball sei diese Praxis weit verbreitet. Bereits im Juni hatte sich Eckert öffentlich entschuldigt.

„Ich halte das für ein großartiges Bekenntnis beider Seiten – des Vereins gegenüber Tonda und umgekehrt“, sagte der deutsche Sportdirektor Johannes Spors nun zur Verlängerung. Eckert sei „sehr talentiert“ und habe „schon in jungen Jahren die nötige Persönlichkeit und Autorität.“