Alan Ruschel überlebte vor zehn Jahren den Flugzeugabsturz, der fast ein komplettes brasilianisches Fußballteam auslöschte. Nun beendet er seine Karriere.

Auf Schultern getragen, die Fäuste in die Höhe gestreckt, mit den Spalier stehenden Fans singend – so ausgelassen zog Alan Ruschel zu seinem letzten Spiel ins Stadion. Denn der 37-Jährige, dessen Fußball ihm selbst daheim in Brasilien kaum Ruhm und Reichtum bescherte, ist sicher einer der größten Sieger im Leben. Einer von sechs Überlebenden der Flugzeugtragödie, die vor zehn Jahren fast das komplette Team von Chapecoense auslöschte.

„Über viele Jahre habe ich gekämpft, um vom Fußball zu leben. Doch dann musste ich kämpfen, um den Fußball zu leben“, erinnert sich Ruschel in seinem Abschiedsvideo auf Instagram, das auch die lange Narbe auf dem Rücken zeigt. Hinter der verbirgt sich eine Schraube im letzten Brustwirbel, die ihn für immer an den Abend des 28. November 2016 erinnert.

Alan Luciano Ruschel überlebte die „Chape“-Tragödie – jetzt beendete er seine Karriere Alan Luciano Ruschel überlebte die „Chape“-Tragödie – jetzt beendete er seine Karriere © IMAGO/Fotoarena

Im Nebel unweit der kolumbianischen Stadt Medellin ging der gecharterten Maschine der bolivianischen Fluggesellschaft LaMia der Sprit aus, die für Kurzstrecken konzipierte Avro RJ zerschellte kurz nach dem letzten Funkkontakt gegen 22.15 Uhr Ortszeit nach gut 3000 km Reise im Landeanflug an einem Berghang. Ruschel wurde als Erster aus den Trümmern geborgen.

Ruschel fand zurück zum Fußball

Es folgten die Teamkollegen Jakson Follmann (Beinamputation) und Neto Zampier (Lungenprobleme), die nie wieder ein Fußballspiel bestritten, ein Journalist, zwei Stewardessen. Doch 71 Insassen verloren bei der Tragödie ihr Leben, darunter Spieler, Trainerstab und Mitglieder des Präsidiums eines kleinen Erstligisten, die auf dem Weg zum größten Spiel der Klubgeschichte, dem Finale der Copa Sudamericana, waren.

Follmann und Zampier erzählen heute auf Firmenvorträgen über Krisenbewältigung. Doch Ruschel lebte wieder Fußball, kehrte am 7. August 2017 angemessen gegen Lionel Messi und dem FC Barcelona auf den Rasen zurück. Und zog nun mit dem Erstliga-Aufstieg seines Jugendklubs EC Juventude den vom geschundenen Körper verlangten Schlussstrich.

DEINE MEINUNG

„Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder Fußball spielen könnte, aber ich glaubte daran, dass mein Leben noch einen Sinn hatte, solange ich hier war“, bekannte Ruschel.

LaMia startete nach der Tragödie keinen Flug mehr. Die meisten Familien erhielten Entschädigung von Chapecoense, weil der Klub mit der Billigfluglösung Schuld trägt. Doch noch heute kämpfen Angehörige der Opfer vor Gericht um Wiedergutmachung. Und „Chape“ ist 2027 nach einem Jahr Serie A wieder zweitklassig.