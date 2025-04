Saisonaus! Bittere Diagnose für Real-Star

Der Franzose hat sich laut offizieller Diagnose einen Sehnenriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen, das gab der Verein auf der eigenen Website bekannt. In Spanien rechnet man mit einer Ausfallzeit von mindestens zwei Monaten, was den K.o. für die restliche LaLiga-Saison und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den USA (14. Juni bis 13. Juli) bedeuten würde.