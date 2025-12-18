Real entgeht Pokal-Blamage nur knapp - Alonso weiter im Fokus

SPORT1 18.12.2025 • 10:18 Uhr Im spanischen Pokal entgeht Real Madrid im Duell mit einem Drittligisten nur knapp einer Blamage. Trainer Xabi Alonso steht weiter im Fokus.

Real Madrid ist im spanischen Pokal einer Blamage nur knapp entkommen. Die Königlichen zitterten sich in der Copa del Rey mit einem 3:2 (2:0)-Sieg gegen Drittligist CF Talavera mit Mühe ins Achtelfinale.

Zwar hat der angezählte Coach Xabi Alonso mit den knappen Siegen zuletzt seinen Kopf vorerst aus der Schlinge gezogen, doch der ehemalige Leverkusener Erfolgstrainer steht weiterhin massiv unter Beobachtung.

Real-Trainer Alonso weiter im Fokus

„Die Zukunft sieht für Xabi nicht gut aus“, titelte die Marca am Donnerstag. Die Siege gegen Alavés (2:1) in LaLiga und nun Talavera „verschaffen dem Trainer Zeit, aber keine Sicherheit“, hieß es in dem Bericht weiter.

Innerhalb des Klubs gebe es weiterhin Zweifel, da die Leistung der Mannschaft stagniere. „Man hat das Gefühl, dass das sportliche Projekt in einer Sackgasse steckt“, schreibt das Blatt aus der spanischen Hauptstadt weiter. Die nächste Bewährungsprobe wartet in der Liga am Samstag mit dem Spiel gegen den FC Sevilla.

Real-Coach Alonso: „Hätten reifer auftreten müssen“

Alonso selbst atmete nach dem mühsamen Erfolg im Pokal auf. „Das Ziel war das Weiterkommen, und das haben wir bereits erreicht. Deshalb bin ich zufrieden und glücklich“, sagte Real-Coach Xabi Alonso nach der Partie.

Er bemängelte aber auch: „Wir hätten reifer auftreten müssen und nicht denken dürfen, dass uns nichts mehr passieren kann, denn das Gegenteil ist der Fall.“

Mbappé erlöst Real per Handelfmeter

Real hatte die ersten 30 Minuten der Partie zwar bestimmt, scheiterte aber immer wieder an Talaveras-Keeper Jaime Gonzalez. Erst in der 41. Minute brachte ein Handelfmeter durch Kylian Mbappé dem Starensemble die Führung.

Auch am zweiten Real-Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war er beteiligt, führte ein scharfer Pass des Franzosen doch zu einem Eigentor von Manu Farrando.

Real Madrid entgeht Blamage nur knapp

In der zweiten Hälfte gelang den Gastgebern in der 80. Minute zunächst der Anschluss durch Nahuel Arroyo, ehe Mbappé acht Minuten später den alten Abstand wiederherstellte.