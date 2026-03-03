Newsticker
Attacke auf Atlético-Teambus

Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey geht eine Scheibe des Mannschaftsbusses von Atlético Madrid zu Bruch.
Der FC Barcelona muss im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey gegen Atlético Madrid einen Vier-Tore-Rückstand aufholen. Hansi Flick zeigt sich dennoch optimistisch, dass seine Mannschaft das Ruder noch herumreißen kann.
Maximilian Lotz
Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey geht eine Scheibe des Mannschaftsbusses von Atlético Madrid zu Bruch.

Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey zwischen dem FC Barcelona und Atlético Madrid ist der Mannschaftsbus der Gäste mutmaßlich von Barca-Ultras attackiert worden. Das berichtet die Sportzeitung Marca.

Demnach wurde der Bus auf dem Weg zum Camp Nou für einige Minuten aufgehalten. Dabei wurde das Fahrzeug dem Bericht zufolge von einigen Ultras der Katalanen mit Gegenständen beworfen.

Bei der Attacke wurde eine Scheibe auf der linken Seite direkt neben der vorderen Tür beschädigt. In einem Video eines ESPN-Journalisten von der Busankunft sind ein kleines Loch und mehrere Risse im Glas zu erkennen.

Copa del Rey: Barca-Fans stehen Spalier für ihr Team

Barcelona verlor das Hinspiel mit 0:4. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick benötigt daher im erneuten Aufeinandertreffen eine große Aufholjagd, um doch noch ins Endspiel einzuziehen.

Auf dem Weg zum Stadion bildeten zahlreiche Fans der Katalanen ein Spalier mit Pyrotechnik für ihren Teambus.

