Barca macht das Unmögliche fast wahr

SPORT1 03.03.2026 • 23:03 Uhr Der FC Barcelona kämpft in der Copa del Rey heldenhaft gegen das eigentlich schon sichere Aus an - und schnuppert am Sensations-Comeback.

Der FC Barcelona ist an einem Pokalwunder vorbeigeschrammt. Der Mannschaft von Trainer Hansi Flick fehlte im Halbfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid trotz einer beachtlichen Aufholjagd ein Tor, um sich in die Verlängerung zu retten.

Die Katalanen siegten vor heimischem Publikum mit 3:0, nachdem sie das Hinspiel mit 0:4 verloren hatten. „Ein monumentales Barca verpasst nur ganz knapp eine Heldentat“, titelte die Mundo Deportivo in Spanien. „Barca ist gefallen, aber hat den Pokal geehrt“, schrieb die Marca.

Barca zwischen Rückschlägen und Hoffnung

Marc Bernal hatte die Fans in der 29. Minute nach einer brillanten Vorarbeit von Superstar Lamine Yamal zum ersten Mal jubeln lassen. Spätestens in der Nachspielzeit der ersten Hälfte glaubte dann das ganze Stadion an das Comeback, denn Raphinha verwandelte einen von Pedri herausgeholten Elfmeter (45.+5).

Bernal traf auch im zweiten Durchgang (72.), doch ein weiteres Tor blieb aus - und so zog Atlético nach einer spannenden Schlussphase doch noch wie ursprünglich erwartet ins Endspiel ein. Zum ersten Mal seit 2013 kämpfen sie um den Titel.

„Ich bin sehr stolz auf dieses Team. Wir haben von Anfang an alles gegeben. Wir wurden enttäuscht, weil wir ins Finale wollten”, sagte Kapitän Raphinha: „Wir hätten es für das heutige Spiel verdient gehabt. Wir müssen respektieren, was Atlético geleistet hat, eine großartige Mannschaft. Sie haben sehr gut gespielt und verteidigt, was ihnen gehört.“

Barca musste früh einen Rückschlag verkraften, als Jules Koundé (12.) verletzt vom Platz ging. Der für ihn gekommene Alejandro Balde musste ebenfalls angeschlagen ausgetauscht werden (70.).

Wer trifft im Finale auf Atlético?

Doch Flicks Mannschaft spielte davon unbeeindruckt selbstbewusst nach vorne, Atlético kam nur selten zu Konterchancen. Am Ende fehlte Barca die Genauigkeit und der Gegner feierte.

„man hält durch, ist zusammen, unterstützt sich gegenseitig, zeigt Engagement“, schwärmte Atlético-Spieler Marcos Llorente: „Das Team hat alles gegeben. Wir haben uns ständig gegenseitig geholfen. Ich weiß nicht, wie viele Flanken wir geklärt haben.“