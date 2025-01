Ex-Bayern-Star patzt - Denkwürdige Blamage für Olympique Lyon

Olympique Lyon ist in der Coupe de France völlig überraschend gegen einen Fünftligisten ausgeschieden. Einem Ex-Bayern-Star versagen im Elfmeterschießen die Nerven.

Denkwürdige Blamage für Olympique Lyon : In der Coupe de France , dem französischen Pokalwettbewerb, musste sich der Traditionsverein dem Fünftligisten Bourgoin Jallieu mit 2:4 im Elfmeterschießen geschlagen geben. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.

Mehdi Moujetzky hatte Bourgoin Jallieu in der 20. Minute in Führung gebracht, ehe Nemanja Matic ausglich (45.). Der Georgier Georges Mikautadze brachte den haushohen Favoriten erstmals in Front (64.), doch Moujetzky schockte Lyon erneut und traf zum 2:2 (69.). Daraufhin ging es ins Elfmeterschießen.