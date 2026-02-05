Real-Juwel erlöst Lyon mit Traumtor - und erinnert an Benzema

Curdt Blumenthal 05.02.2026 • 13:19 Uhr Endrick hält Olympique Lyon in Atem. Die Leihgabe von Real Madrid erlöst den Ligue-1-Klub im Pokal und geht auf Rekordjagd.

Real Madrids Leihgabe Endrick hat Olympique Lyon ein weiteres Mal in einem schwierigen Spiel auf die Siegerstraße gebracht.

Dem 19-Jährigen gelang am Mittwochabend beim 2:0-Sieg im Achtelfinale des französischen Pokals gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten Stade Laval ein spektakulärer Treffer aus der Distanz.

Das Tor des Brasilianers zum 1:0 erlöste die lange verunsicherten „Les Gones“. Erst in der 80. Minute konnte Endrick den Favoriten in Führung bringen. In der Nachspielzeit unterlief Laval noch ein Eigentor.

Real-Juwel Endrick stellt Vereinsrekord ein

Endrick kommt nun auf fünf Tore und eine Vorlage in seinen ersten fünf Einsätzen. Laut RMC Sport hat noch nie ein Debütant in der Vereinsgeschichte eine vergleichbare Bilanz vorweisen können.

Fans vergleichen den seit 2024 bei Real Madrid unter Vertrag stehenden Mittelstürmer bereits mit Karim Benzema. Ein Vergleich, der Endrick unter die Haut geht.

Benzema? Real-Leihgabe reagiert auf Vergleich

„Es ist großartig für mich, denn er ist ein unglaublicher Spieler, welcher der Beste der Welt war. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, dort, wo Karim gespielt hat“, sagte das Top-Talent nach dem 2:0-Sieg gegen Stade Laval.

Trotzdem betonte Endrick, dass er sich noch nicht auf einem Level mit dem Franzosen sieht: „Karim ist mir voraus, er ist ein großartiger Spieler.“ Benzema hatte einst seine Karriere in seiner Geburtsstadt Lyon begonnen und im Anschluss über Jahre hinweg bei Real für Tore gesorgt.