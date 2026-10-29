Ex-Oranje-Star Wim Kieft schwärmt von Marc-André ter Stegen. Einen anderen deutschen Keeper nimmt er in Schutz.

Wim Kieft staunt über die Qualität von Marc-André ter Stegen bei Ajax. Der frühere niederländische Nationalspieler (43 Einsätze) bezeichnet es im Podcast KieftJansenEgmondGijp als außergewöhnlich, dass ein Torhüter dieses Formats in der Eredivisie spielt.

„Dass ter Stegen hier im Tor steht, ist ein Wunder Gottes“, sagte der 63-Jährige, der früher unter anderem für Ajax, PSV sowie den FC Turin und Girodins Bordeaux spielte: „Courtois wird hier nicht im Tor stehen, und auch Donnrumma nicht. Du bekommst hier eigentlich nicht die besten Spieler.“

Marc-André ter Stegen überzeugt bei Ajax Amsterdam Marc-André ter Stegen überzeugt bei Ajax Amsterdam © IMAGO/MB Media Solutions

Ter Stegen war in den vergangenen Jahren beim FC Barcelona auf das Abstellgleis geraten. Auch weil die Katalanen große Teile des Gehalts sparen wollten, wechselte der Nationaltorhüter auf Leihbasis nach Amsterdam. Bei Ajax überzeugt er bisher voll.

Kieft nimmt andere Eredivisie-Torhüter in Schutz

Gleichzeitig hält Kieft die Diskussion um Feyenoords Tjark Ernst für überzogen. Der Europameister von 1988 sieht auch bei PSV-Keeper Matej Kovar keinen Grund für große Sorgen: „Der Torhüter von PSV war ganz ordentlich, das ist alles halb so wild.“ Ernst steht bei Feyenoord unter Vertrag, während Kovar für PSV spielt.

Auch Berater Rob Jansen, der in der Runde zu Gast war, misst den Schlussmännern der drei niederländischen Topklubs keine entscheidende Rolle im Meisterschaftsrennen bei. „Der Titel wird darüber nicht entschieden, aber diese Jungs sind okay. Das wird nicht den Unterschied machen“, erklärt Jansen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.