Van der Vaart stört sich an ter Stegens Spielweise

Ter Stegen? "Als er kam, haben wir gesagt: 'Wahnsinn!'"

Rafael van der Vaart kritisiert Ajax-Keeper Marc-André ter Stegen nach dem deutlichen Sieg beim FC Groningen. Das Aufbauspiel des deutschen Torhüters sei zu riskant.

Rafael van der Vaart hat nach dem 5:2-Sieg von Ajax Amsterdam beim FC Groningen erklärt, was ihm am Auftritt von Torhüter Marc-André ter Stegen gestört hat.

Der frühere niederländische Nationalspieler bemängelte bei NOS das seiner Meinung nach riskante Aufbauspiel des deutschen Keepers gegen hoch anlaufende Groninger.

Marc-André ter Stegen muss sich Kritik von Rafael van der Vaart anhören Marc-André ter Stegen muss sich Kritik von Rafael van der Vaart anhören © IMAGO/STEINSIEK.CH

„Er ist der Mann mit Erfahrung, aber er spielte immer weiter von hinten heraus. Ajax hat einfach nicht die Spieler, die sich mit einem Gegner im Rücken wegdrehen können“, meinte van der Vaart und nahm ter Stegen in die Pflicht: „Dann muss man als Torwart irgendwann zu dem Schluss kommen: Wir spielen den langen Ball. Er hat es einfach immer weiter gemacht.“

Van der Vaart: Ter Stegen bringt Mitspieler in Bedrängnis

Nach Ansicht des TV-Experten brachte ter Stegen seine Mitspieler damit wiederholt in Bedrängnis. Ein Ballverlust von Marcos Leonardo nach einem Zuspiel des Keepers führte sogar zu einem Treffer für Groningen.

In der Nachspielzeit machte ter Stegen seinen Fehler indirekt wieder gut und parierte einen Foulelfmeter von Van Bergen. Derweil konnte Julian Brandt glänzen: Der frühere BVB-Profi traf beim deutlichen Auswärtssieg doppelt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.