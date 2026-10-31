Julian Brandt muss beim Ajax-Spiel gegen AZ verletzt vom Platz. Der deutsche Spielmacher wird früh durch Oscar Gloukh ersetzt.

Ajax musste im Eredivisie-Kracher gegen AZ einen bitteren Rückschlag verkraften: Julian Brandt hat sich in der ersten Hälfte ohne gegnerische Einwirkung verletzt und musste ausgewechselt werden.

Der 30-Jährige ging in der 36. Minute plötzlich zu Boden und griff sich an den hinteren Oberschenkel. Trainer Míchel Sánchez reagierte sofort und brachte Oscar Gloukh für den deutschen Spielmacher.

Ajax muss ohne Brandt auskommen

Für Ajax kam der Ausfall trotz eines gelungenen Starts zur Unzeit. Tolu Arokodare hatte die Gastgeber bereits früh in Führung gebracht, als er eine präzise Flanke von Abdellah Ouazane per Kopf verwertete.

Nach dem Treffer schien Ajax die Partie gegen den langjährigen Angstgegner zunächst im Griff zu haben, dann der Brandt-Schock. Eine genaue Diagnose zur Verletzung lag zunächst nicht vor.

Brandt war im Sommer ablösefrei nach Amsterdam gewechselt und unterschrieb bei Ajax einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. In zehn Eredivisie-Partien gelangen ihm bislang sechs Tore und zwei Vorlagen, zudem nimmt er im Mittelfeld eine zentrale Rolle ein.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.