Emre Mor galt einst als großes Versprechen. Doch nicht nur beim BVB erfüllten sich die Hoffnungen nicht. Nun löst der 29-Jährige seinen aktuellen Vertrag bei NEC Nijmegen auf und legt aus gesundheitlichen Gründen eine Pause ein.

Als „türkischer Messi“ wurde Emre Mor bezeichnet, als er 2016 zum BVB wechselte. Doch der Traum von einer großen Karriere blieb unerfüllt. Nun hat der mittlerweile 29-Jährige mitgeteilt, seine Karriere auf unbestimmte Zeit zu pausieren.

Nachdem er eigenen Angaben zufolge jahrelang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, „habe ich die schwere Entscheidung getroffen, mich vorerst aus dem Profifußball zurückzuziehen“, schrieb Mor in emotionalen Worten in einem Statement auf Instagram. Es ist sein einziger Beitrag auf seiner Profilseite.

„Mein Herz möchte immer noch spielen, aber mein Körper sagt mir, dass er im Moment etwas anderes braucht“, ergänzte Mor. „Es tut weh, sich von etwas zu trennen, das man sein ganzes Leben lang geliebt hat. Aber im Moment muss mein Wohlbefinden an erster Stelle stehen.“

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Ex-BVB-Profi Mor legt Pause ein: „Die Liebe wird niemals verblassen“

Ein Comeback wollte der 15-malige türkische Nationalspieler nicht ausschließen. „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber tief in meinem Inneren hege ich immer noch die Hoffnung, dass ich eines Tages vielleicht wieder auf den Platz zurückkehren kann“, schrieb Mor. „Der Traum mag vorerst auf Eis liegen, aber die Liebe wird niemals verblassen.“

Mor hatte erst im Sommer einen Zweijahresvertrag beim niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen unterzeichnet. Wie sein Klub am Montag mitteilte, wurde der Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Für den Europa-League-Teilnehmer bestritt er insgesamt sieben Spiele, dabei erzielte er ein Tor und lieferte einen Assist. Letztmals stand er am 12. September im Auswärtsspiel beim SC Cambuur (0:3) auf dem Rasen.

„Seit ich ein kleiner Junge war, hatte ich nur einen Traum: Profifußballer zu werden. Diesen Traum leben zu können, bedeutet mir alles. Ich habe immer versucht, alles für den Sport zu geben, den ich so sehr liebe“, schrieb Mor.

„Fußball war für mich nie nur ein Sport. Er war meine Leidenschaft, mein Glück, mein Leben! Ich habe alles gegeben, um diesen Traum zu leben, und ich werde für immer dankbar sein, dass ich diese Chance bekommen habe. Aber manchmal zwingt dich das Leben dazu, Entscheidungen zu treffen, für die dein Herz noch nicht bereit ist.“

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Emre Mor spielte in der Saison 2016/17 für den BVB Emre Mor spielte in der Saison 2016/17 für den BVB © IMAGO/DeFodi

NEC-Boss Aalbers: „Gesundheit steht immer an erster Stelle“

Carlos Aalbers, Technischer Direktor bei NEC, bezeichnete Mor als „sehr talentierten Fußballer“ und sagte: „Letzten Sommer haben wir gemeinsam die Herausforderung angenommen, mit der Absicht, uns gegenseitig zu unterstützen und ihm die Chance zu geben, sein Talent bei NEC unter Beweis zu stellen. Leider hat Emre mitgeteilt, dass er derzeit nicht das leisten kann, was er gerne leisten würde. Wir haben dies in gutem Einvernehmen miteinander besprochen und sind schließlich zu dem Schluss gekommen, dass dies für beide Seiten der beste Weg ist. Die Gesundheit eines Menschen steht immer an erster Stelle.“

Mor war im vergangenen Sommer ablösefrei von Fenerbahce Istanbul in die Niederlande gewechselt. In der Türkei spielte er außerdem für Karagümrük und Eyüpspor.

Der BVB hatte den in Dänemark geborenen Offensivspieler 2016 für fast zehn Millionen Euro Ablöse vom FC Nordsjaelland verpflichtet. Für die Dortmunder kam Mor 19-mal zum Einsatz, dabei erzielte er ein Bundesliga-Tor.

Nach nur einem Jahr verließ er die Schwarz-Gelben wieder und wechselte für 13 Millionen Euro Ablöse nach Spanien zu Celta Vigo. 2022 wechselte er nach zwischenzeitlichen Leihen fest in die Türkei.