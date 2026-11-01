Ter Stegen? "Als er kam, haben wir gesagt: 'Wahnsinn!'"

Marc-André ter Stegen rettet Ajax Amsterdam erneut den Sieg. Seine Teamkollegen feiern ihn. Ajax-Fans erhalten ein besonderes Geschenk.

Marc-André ter Stegen hat Ajax Amsterdam beim 1:0-Sieg gegen AZ Alkmaar mit einer entscheidenden Parade kurz vor Schluss den nächsten wichtigen Sieg gesichert. Der deutsche Torhüter verhinderte gegen Mexx Meerdink den späten Ausgleich, nachdem der AZ-Stürmer den Ball nicht sauber traf. Unmittelbar danach beendete Schiedsrichter Allard Lindhout die Partie in der Johan Cruijff Arena.

Für Ajax bedeuteten die drei Punkte gegen den Rivalen aus Alkmaar besonders viel: Zuvor hatten die Amsterdamer fünf Jahre lang nicht mehr gegen AZ gewonnen.

Ajax-Torhüter Marc-Andre ter Stegen wurde nach seiner Rettungstat von Teamkollegen gefeiert Ajax-Torhüter Marc-Andre ter Stegen wurde nach seiner Rettungstat von Teamkollegen gefeiert © IMAGO/ANP

Tolu hatte Ajax bereits in der neunten Minute in Führung gebracht, anschließend verteidigte die Mannschaft den knappen Vorsprung bis zum Ende. Ter Stegen hielt dabei seinen Kasten sauber und jubelte danach ausgelassen. Auch von seinen Teamkollegen wurde er gefeiert.

Der 34-Jährige war zuvor auch schon beim 2:1-Auswärtssieg bei Sparta Rotterdam entscheidend gewesen, als er Ajax mit mehreren starken Rettungstaten vor einem Punktverlust bewahrte.

Die Supportersvereniging Ajax nimmt die jüngsten Leistungen des Torhüters nun zum Anlass, auf der Website von Ajax Life ein neues ter-Stegen-Wallpaper zum Download anzubieten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.