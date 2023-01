FA Cup: Nach Alissons Blackout: Nächster Dämpfer für Liverpool

Alisson visierte Trent Alexander-Arnold am rechten Rand des Strafraums an und spielte den Ball in seine Richtung. Doch der 30-Jährige wählte damit die schlechteste Alternative - und übersah Wolves-Stürmer Goncalo Guedes, der auf den Pass spekulierte, ihn abfing und ins verwaiste Tor zum 0:1 einschieben konnte.