Der "Amateur-Maradona", der Timo Werner narrte

In der dritten Runde des FA Cups weckte der 1,93-Meter-Abwehrhüne von Fünftligist Tamworth FC im Duell mit Premier-League-Topklub Tottenham Hotspur die in ihm schlummernden Talente eines Zinédine Zidane oder Diego Maradona.

Hollis überrascht sich selbst: „Noch nie vorher gemacht“

Der Pokal hat auch in England seine eigenen Gesetze. Am Sonntag schrieb das Gastspiel der Spurs im The Lambs Ground in Tamworth, nordöstlich von Birmingham, viele besondere und kuriose Geschichten.