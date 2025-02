FA Cup: Übler Zusammenstoß! Ex-Bundesliga-Profi blutüberströmt vom Platz

In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte sprang der langjährige Bundesliga-Profi hoch, um den Ball zu erreichen, wurde dabei allerdings von Exeter-Torhüter Joe Whitworth mitten im Gesicht getroffen. Beide Spieler gingen zu Boden, medizinisches Personal eilte auf den Platz.

Aus Awoniyis Nase strömte Blut, der Nigerianer musste über zehn Minuten lang behandelt werden. Anschließend wurde er auf eine Trage gelegt und unter dem Beifall der Fans im St. James Park vom Spielfeld getragen. Chris Wood kam für den ehemaligen Stürmer von Union Berlin in die Partie.

Nachspielzeit dauert 23 Minuten

Über die Schwere der Verletzung von Awoniyi war zunächst nichts bekannt. Forest sprach in einem X-Post von „einem schlimmen Zusammenstoß in der Luft“.

Awoniyi hatte dem Spiel bereits seinen Stempel aufgedrückt, als er in der 37. Minute sehenswert das zwischenzeitliche 2:1 für Nottingham erzielte. Der favorisierte Premier-League-Klub war gegen den Drittligisten früh in Rückstand geraten und kassierte in der 50. Minute auch den 2:2-Ausgleich.