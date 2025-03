Guardiola mit kurioser Ausrede für City-Schwäche - Reaktion folgt umgehend

Das war eng! Manchester City hat am Samstag ein blamables Aus im FA Cup nur mit Mühe abgewendet. Der englische Meister drehte im Achtelfinale gegen den Favoritenschreck Plymouth Argyle einen Rückstand und gewann mit 3:1 (1:1). Der Tabellenvorletzte der zweiten Liga hielt lange mit, musste sich am Ende aber geschlagen geben.

City-Trainer Pep Guardiola lieferte nach der Partie eine kuriose Begründung für die großen Probleme seine Mannschaft. „Der Ball in der Champions League ist außergewöhnlich, der Ball in der Premier League ist außergewöhnlich, dieser ist es nicht“, sagte er. „Er ist schwer zu kontrollieren.“

Kuriose Guardiola-Ausrede

Der Spanier war also alles andere als zufrieden mit dem Spielgerät. „Wenn man verliert oder schlecht spielt, hört sich das an, als würde man sich beschweren. Aber der Ball ist nicht richtig. In vielen Jahren ist das im FA Cup und im Carabao-Cup passiert. Ich weiß, dass es ein Geschäft ist und es zu Vereinbarungen kommt.“