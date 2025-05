Elfer-Wirbel um Haaland: "Der Kuss des Todes"

Grätschte Guardiola dazwischen?

Hinzu kommt: Haaland hat in den letzten sieben Endspielen mit den Citizens kein Tor geschossen und auch keinen Assist beigesteuert. Der Stürmerstar tut sich in Endspielen erwiesenermaßen schwer - zudem kehrte er gerade erst von einer Knöchelverletzung zurück.

Experte findet klare Worte: „Das hätte er nicht tun sollen“

Doch ausgerechnet in einem FA-Cup-Finale den Ball an Marmoush zu geben und den Ägypter in so einem bedeutenden Spiel seinen ersten Strafstoß für den neuen Verein schießen lassen?