FA Cup: Überwindet Glasner das Trauma eines ganzen Klubs?

Oliver Glasner und sein Team spielen am Samstag um den ersten Titel der Vereinsgeschichte von Crystal Palace. Vereins-Legende Ian Wright wünscht sich nach zwei verpassten Chancen endlich den Titel für Palace.

Oliver Glasner und sein Team spielen am Samstag um den ersten Titel der Vereinsgeschichte von Crystal Palace. Vereins-Legende Ian Wright wünscht sich nach zwei verpassten Chancen endlich den Titel für Palace.

Oliver Glasner will mit Crystal Palace im FA-Cup-Finale den ersten Titel der Vereinsgeschichte holen . Der ganze Verein hofft auf die Überwindung eines Traumas.

All die Erinnerungen an den 12. Mai 1990 kommen wieder hoch, die tragischen Momente rattern nur so durch Ian Wrights Kopf.