"Guardiola hat das Finale vergeigt": Englische Presse überschlägt sich

Die Zeitung The Telegraph titelte sogar, dass Guardiola das „FA-Cup-Finale vergeigt hat“. Glasner und Palace feiern überschwänglich - bei Guardiola soll die Katastrophen-Saison mit den Skyblues schnellstmöglich in Vergessenheit geraten.

„In dieser Saison haben sie in diesem Wettbewerb für Furore gesorgt. Und obwohl sie im Wembley-Stadion einige Stürme überstehen mussten, haben sie sich den Platz an der Sonne redlich verdient - und die Feierlichkeiten werden zweifellos noch lange andauern.“

„Die Spieler von Crystal Palace können nicht aufhören zu lächeln, selbst wenn sie es versuchen würden. Dann schwenkt die Kamera zu Pep Guardiola, der damit beschäftigt ist, einen geografischen Ort zu untersuchen, der genau 1000 Yards von Wembley entfernt ist. Ich wette, er kann es kaum erwarten, dass die nächste Saison beginnt. Das letzte Mal, als City nichts gewann, in Guardiolas erstem Jahr im Verein, erreichten sie in der folgenden Saison 100 Punkte.“

„Es sind einfach besondere Szenen in Wembley. Die Party auf der Seite von Crystal Palace ist in vollem Gange. Die Fans hüpfen, und jetzt auch die Spieler. Dies ist der Beginn einer sehr langen Nacht, ja sogar eines Wochenendes, in dem gefeiert wird. Der Lärm in Wembley ist ohrenbetäubend.“