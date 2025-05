Weshalb das FA-Cup-Finale mit Manchester City und Crystal Palace nicht im TV oder Stream zu sehen ist

Manchester City kann eine schwache Saison mit dem Sieg im FA Cup gegen Crystal Palace retten. Die Partie gibt es in Deutschland nicht zu sehen.

Das Finale im FA Cup könnte historische Ausmaße annehmen. Der Ex-Frankfurter Oliver Glasner kämpft mit Crystal Palace gegen Manchester City um den ersten großen Titel der 119 Jahre langen Klubgeschichte. Doch deutsche Fans können nicht live vor den Bildschirmen dabei sein wenn am Samstag um 17.30 Uhr im legendären Wembley-Stadion angepfiffen wird (Live im SPORT1 -Ticker)

Denn genau wie in den vorherigen Runden des Pokals überträgt niemand in Deutschland im TV oder Stream. Noch in der vergangenen Saison übertrug DAZN. Doch das Interesse war offenbar zu gering - oder die Kosten für die Rechte zu hoch.