FA Cup: "Hässliche Szenen" um Bayern-Leihgabe Palhinha

Daniel Höhn 11.01.2026 • 10:21 Uhr Beim Aus von Tottenham Hotspur im FA Cup gibt es nach Spielende ein Gerangel. Bayern-Leihgabe Joao Palhinha ist mit dabei.

Tottenham Hotspur ist durch ein 1:2 gegen Aston Villa am Samstagabend aus dem FA Cup ausgeschieden. Nach Spielende kochten die Emotionen hoch.

Dabei jubelte Ollie Watkins überdeutlich in Richtung der feiernden Gäste-Fans. Joao Palhinha, der sehr nah bei ihm stand, fasste das offenbar als Provokation auf und schubste den Villa-Profi.

Watkins ließ sich davon nicht beirren, sodass Palhinha ihn verärgert verfolgt, den Kopf an ihn lehnte und den Engländer schließlich erneut Richtung Zuschauer schubste.

„Hässliche Szenen“ um Palhina

Palhinhas Teamkollege Micky van de Ven versuchte ihn in der Folge von Watkins wegzuziehen, doch da war es schon zu spät. Zwei Spieler von Villa, Lamare Bogarde und Morgan Rogers, kamen hinzu und gingen auf den Portugiesen los.

Van de Ven versuchte sie noch aufzuhalten, hatte aber keine Chance. Es entwickelte sich eine kleine Schubserei, ehe van de Ven Rogers doch wegdrängen konnte. The Sun und der englische Express sprachen dennoch von „hässlichen Szenen“.

Spurs-Coach Thomas Frank meinte: „Ich finde, dass Ollie mit seiner Art, vor den Villa-Fans zu feiern, sehr provokativ ist. Er läuft einfach auf Joao zu, obwohl er leicht um ihn herumgehen könnte. Das kann etwa auslösen.“